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10:15, 4 июня 2025Экономика

В России предложили ввести отпуск из-за выгорания

Политолог Орлов предложил Минтруду ввести в России отпуск из-за выгорания
Вячеслав Агапов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России необходимо ввести отпуск для людей с эмоциональным выгоранием. Такую идею предложил Минтруду директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов его слова приводит RT.

Политолог напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эмоциональное выгорание болезнью еще в 2019 году. Это заболевание проявляется в постоянном чувстве усталости, снижении концентрации, раздражительности, снижении способности мотивировать себя на работу.

«Если данное состояние запустить и оперативно не найти баланс между работой и отдыхом, эмоциональное выгорание может усугубиться и привести к иным негативным психическим и физическим последствиям, вплоть до проявления депрессивных эпизодов», — пояснил Орлов.

Есть профессии, которые вызывают у человека большую нагрузку и стимулируют развитие эмоционального выгорания. К ним относятся реаниматологи, работники хосписов и домов престарелых, врачи специализированной медицинской помощи детям, некоторые IT-специалисты. Им необходимо предоставить дополнительные отпуска сроком до семи дней — приу словии, что они смогут подтвердить у себя наличие эмоционального выгорания, добавил эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал довести до конца работу над включением в страховой стаж периодов отпусков по уходу за всеми детьми в семье, а не только четырьмя, как предусмотрено законом сейчас. По действующему законодательству, в стаж засчитывается не более шести декретных лет.

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