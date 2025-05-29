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18:02, 29 мая 2025Экономика

Путин пообещал отменить ограничение по включению в стаж отпусков по уходу за детьми

Путин: Включение в стаж отпусков по уходу за детьми надо довести до конца
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин пообещал довести до конца работу над включением в страховой стаж периодов отпусков по уходу за всеми детьми в семье, а не только четырьмя, как предусмотрено законом сейчас. Фрагмент беседы главы государства с отмеченными госнаградами многодетными родителями, в рамках которой обсуждался этот вопрос, цитирует ТАСС.

Мама десяти детей обратила внимание Путина на то, что согласно действующему законодательству в стаж засчитывается не более шести декретных лет, то есть, за четверых детей. В ответ президент попросил профильного вице-премьера Татьяну Голикову взять в работу отмену такого ограничения.

По словам зампреда правительства, соответствующий законопроект скоро внесут на рассмотрение депутатов Госдумы.

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