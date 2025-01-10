В России захотели отменить ограничение на стаж по уходу за детьми

Сенатор Кутепов: Ограничение на стаж ухода родителя за детьми следует отменить

В России предложили отменить ограничение на засчитываемый в страховой стаж период ухода одного из родителей за ребенком. Об этом сообщил сенатор Андрей Кутепов в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что инициатива отправлена на оценку замглавы администрации президента России Максиму Орешкину.

Сенатор напомнил, что, согласно нынешнему законодательству, в страховой стаж идет период ухода одного из родителей за каждым ребенком «до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет» всего.

Ранее президент России Владимир Путин поручил индексировать выплаты в 10 тысяч рублей по уходу за детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Он также поддержал идею о том, чтобы социальную выплату на ребенка-инвалида могла получать не только его мама, но и другие члены семьи.