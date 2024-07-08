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17:04, 8 июля 2024Экономика

Путин поручил индексировать выплаты на детей-инвалидов

Путин поручил индексировать выплаты в 10 тысяч рублей по уходу за детьми с ОВЗ
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин поручил индексировать выплаты в 10 тысяч рублей по уходу за детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Такое заявление глава государства сделал на встрече с победителями всероссийского конкурса «Это у нас семейное», его цитирует ТАСС.

Путин также поддержал идею о том, чтобы социальную выплату на ребенка-инвалида могла получать не только его мама, но и другие члены семьи. «Конечно, можно и нужно это сделать», — подчеркнул президент.

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Он отметил, что нет никакой разницы, кто ухаживает за ребенком с ОВЗ, — мать или бабушка. «Надо всех уравнять, выплачивать эти 10 тысяч для всех как минимум, и, безусловно, их индексировать», — призвал глава государства.

В мае Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий обращать взыскания на пенсии инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также на доплаты к ним. По словам главы комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, изменения восстановят справедливость в отношении наиболее уязвимых категорий граждан.

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