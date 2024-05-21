В России запретили списывать долги с выплат детям-инвалидам

Госдума запретила списывать долги с пенсий и пособий детей-инвалидов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий обращать взыскания на пенсии инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также на доплаты к ним. О запрете списывать долги с таких пособий сообщает ТАСС.

Разработанные правительством поправки в закон «Об исполнительном производстве» пополнили список доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Теперь к ним относятся также социальные пенсии по инвалидности, федеральные и региональные социальные доплаты к пенсии детям-инвалидам и признанным недееспособными инвалидам. Также к таковым отнесли выплаты из средств федерального бюджета к пенсиям по случаю потери кормильца.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, пенсии детей-инвалидов должны быть защищены от взысканий, так как они зачисляются на счета их родителей, опекунов или попечителей. По словам главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, изменения восстановят справедливость в отношении наиболее уязвимых категорий граждан.

По словам председателя Московской коллегии адвокатов Виктории Данильченко, судебные приставы вправе взыскать долги по алиментам с пенсии, как и с многих других видов зарплаты и иного дохода. Перечень видов зарплаты и иного дохода, из которых производится их удержание, утвержден постановлением Правительства РФ от 02.11.2021 №1908, добавила она.