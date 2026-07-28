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20:10, 28 июля 2026Экономика

Корейская лапша подорожала на фоне войны США с Ираном

NYT: Южнокорейская лапша и другие блюда азиатской кухни подорожали на фоне войны с Ираном
Вячеслав Агапов

Фото: Light Win / Shutterstock / Fotodom

Южнокорейская лапша и другие блюда азиатской кухни подорожали на фоне войны США с Ираном. Об этом сообщает New York Times (NYT).

По данным издания, стоимость тарелки лапши превысила 10 тысяч корейских вон (порядка 7 долларов по текущему курсу), что стало важным психологическим рубежом для корейцев.

«Война в Иране приводит к подорожанию лапши за 4500 миль от места конфликта. Некоторые традиционные блюда в Азии больше не так доступны ни по цене, ни по возможности приготовить их самостоятельно. Это ощущают на себе как покупатели, так и продавцы продуктов питания», — отмечают авторы.

Помимо лапши, рост цен затронул индийсую самосу, а также различные виды уличной еды в Индонезии. Причиной стало удорожание импорта энергоносителей, что привело к росту цен на сельскохозяйственные продукты, необходимые для приготовления традиционных азиатских блюд.

Ранее стало известно, что в Бонне началась предупредительная забастовка сотрудников немецкого производителя мармеладных мишек Haribo. Производство на предприятии в экс-столице ФРГ «может быть нарушено» в рамках утренней и вечерней смен. Среди причин — требования повысить зарплату на фоне напряженной ситуации в кондитерской промышленности из-за подорожания энергоносителей и ряда других факторов.

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