На производстве мармеладных мишек Haribo в ФРГ началась предупредительная забастовка

Предупредительная забастовка сотрудников немецкого производителя мармеладных мишек Haribo началась в Бонне. Как уточняет Bild, производство на предприятии в экс-столице ФРГ «может быть нарушено» в рамках утренней и вечерней смен.

По данным профсоюза работников ресторанно-гостиничного бизнеса и пищевой промышленности NGG, всего к акции, с которой столкнулось руководство известного производителя сладостей, присоединятся около 600 человек.

Бастовать в течение одного дня немецкие рабочие решили, чтобы подчеркнуть требование о повышении зарплат на 5,8 процента и не менее, чем на 230 евро в месяц, тогда как работодатель предлагает рост выплат только на 2 процента в сочетании с единовременнрй премией в размере 156 евро.

По словам представителя профсоюза Сары Рихтер, из-за роста цен реальная прибавка для низкооплачиваемых сотрудников составит всего около 60 евро, чего едва хватит на одну заправку автомобиля.

Инфляции в Германии в годовом выражении замедлилась в июне до 2,3 процента. В то же время представители кондитерской промышленности называют ситуацию в отрасли «крайне напряженной», а падение производства на фоне подорожания энергоносителей и ряда других факторов составило в прошлом году 3,9 процента.

По словам немецкого канцлера Фридриха Мерца продолжающиеся экономические проблемы в стране связаны с «энергетическим кризисом из-за отсутствия российского газа».