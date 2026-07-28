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19:57, 28 июля 2026 (обновлено: 19:58, 28 июля 2026)Культура

Актера приговорили к 99 ударам плетью после обвинений в изнасиловании

Иранского актера Педжмана Джамшиди приговорили к 99 ударам плетью за внебрачную связь
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Khoob Bad Jelf»

Известного иранского актера Педжмана Джамшиди приговорили к 99 ударам плетью за внебрачную связь. Об этом сообщило местное издание Tages Anzeiger.

По информации издания, 48-летний артист, который был уличен в связи с молодой актрисой, был оправдан по обвинению в изнасиловании, однако получит наказание за «незаконные отношения».

В октябре 2025 года молодая актриса анонимно подала жалобу на известного актера. Джамшиди был ненадолго арестован, но затем освобождения под залог и покинул страну. После публичного выступления актрисы, он вернулся в Иран и согласился сотрудничать со следствием.

Ранее актера сериала «Половое воспитание» приговорили к 15,5 года тюрьмы за изнасилования. От действий актера пострадали пять человек, четверо из которых были несовершеннолетними.

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