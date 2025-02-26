Актера сериала «Половое воспитание» приговорили к 15,5 года тюрьмы за изнасилования

Актера Александра Вествуда приговорили к 15,5 года тюрьмы за изнасилования

Британского актера Александра Вествуда приговорили к 15,5 года тюрьмы за изнасилования и домогательства. Об этом сообщает BBC.

24-летнего Вествуда, который появлялся в эпизодах популярного сериала Netflix «Половое воспитание», признали виновным в 26 преступлениях на сексуальной почве. От действий актера пострадали пять человек, четверо из которых были несовершеннолетними.

Известно, что мужчина в том числе изнасиловал девушку-подростка, посещавшую его уроки актерского мастерства. Источник сообщает, что единственной совершеннолетней жертве Александра удалось вырваться, укусив насильника. По данным BBC, во время перечисления судьей списка преступлений Вествуд «ухмылялся».

Ранее стало известно, что режиссера фильма «Ученик. Восхождение Трампа» Али Аббаси обвинили в домогательствах к знаменитой персоне на вечеринке после церемонии вручения премии «Золотой глобус».