Режиссера фильма о Трампе обвинили в домогательствах

Режиссера фильма «Ученик. Восхождение Трампа» Аббаси обвинили в домогательствах

Режиссера фильма «Ученик. Восхождение Трампа» Али Аббаси обвинили в домогательствах. Об этом сообщает издание Variety.

Инцидент с участием Аббаси и неназванной знаменитости произошел на частной вечеринке после церемонии вручения премии «Золотой глобус». По словам режиссера, он считал эту персону своим другом и позволил себе слишком фамильярный жест, но не наделял его никаким сексуальным подтекстом.

Аббаси утверждает, что сразу же понял неуместность произошедшего и извинился. Тем не менее, по данным источника, из-за разгоревшегося скандала режиссер больше не является клиентом американской продюсерской компании Entertainment 360 и CAA — агентства, которое сотрудничает с пострадавшей знаменитостью.

Картина «Ученик. Восхождение Трампа» рассказывает о жизни будущего президента США Дональда Трампа в начале 70-х. Главную роль исполнил звезда Marvel Себастиан Стэн. Фильм был представлен на Каннском кинофестивале в 2024 году и получил две номинации на премию «Оскар».

Ранее сообщалось, что биографический фильм «Ученик. Восхождение Трампа» не получил прокатное удостоверение в России.