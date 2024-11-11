Фильм о Трампе не выйдет в российских кинотеатрах

Фильм о молодом Дональде Трампе не получил прокатное удостоверение в России

Биографический фильм «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокат. Об этом сообщает «РБК Life» со ссылкой на пресс-службу дистрибьюторской компании «Атмосфера Кино».

Картина режиссера Али Аббаси, которая повествует о восхождении избранного президента США Дональда Трампа (его играет звезда фильмов Marvel Себастиан Стэн) не получила прокатного удостоверения. Причина отказа от показа фильма в российских кинотеатрах не сообщается.

Изначально премьера «Ученика» должна была состояться 14 ноября. Также известно, что отменен пресс-показ фильма, назначенный на 12 ноября.

Ранее сообщалось, что премьеру байопика о Трампе в России перенесли по неизвестным причинам.