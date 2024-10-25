Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:00, 25 октября 2024Культура

Названа дата премьеры фильма про Трампа в России

Выход фильма «Ученик. Восхождение Трампа» в России состоится 14 ноября

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Американский фильм «Ученик. Восхождение Трампа» со звездным актерским составом выйдет в России 14 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

Сюжет ленты расскажет о становлении бизнес-империи бывшего президента США Дональда Трампа в сфере недвижимости и о его непростых взаимоотношениях с наставником, адвокатом Роем Коном. Главную роль исполнил актер и звезда Marvel Себастьян Стэн.

Ранее фильм исчез из графика ближайших релизов в российском прокате. Изначально премьера должна была состояться 31 октября, а первые показы картины уже состоялись в Санкт-Петербурге на кинофестивале «Послание к человеку» 18 и 20 октября.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Центробанк поднял ставку до 21 процента. Чем это решение обернется для российской экономики?

      ФСБ сообщила об аресте готовившего теракт на Ставрополье мужчины

      В Госдуме предложили альтернативу рекордному росту ключевой ставки в России

      Боец «Ахмата» с ребенком на руках жестоко избил жену на улице и попал на видео

      В России отреагировали на нападки Зеленского на генсека ООН из-за саммита БРИКС

      Обвиняемый в расправе над девочками на Урале предлагал взятку силовикам

      Врач рассказала о влиянии чая на психику

      На Украине устроили массовую облаву на публиковавших перемещения военкомов блогеров

      Стало известно об отправке второй группы войск КНДР в Россию

      Овечкина и Ротенберга позвали на Мадагаскар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше