Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:46, 22 октября 2024Культура

В России отменили премьеру фильма про Трампа

Премьеру «Ученик. Восхождение Трампа» в России перенесли по неизвестным причинам

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американский фильм «Ученик. Восхождение Трампа» со звездным актерским составом исчез из графика ближайших релизов в российском прокате. Об этом сообщает «Кинопоиск» со ссылкой на пресс-службу прокатчика.

Отменены также пресс-показы ленты о пути молодого политика Дональда Трампа к власти. Сообщается, что новая дата начала проката будет объявлена позднее. Изначально премьера должна была состояться 31 октября, а первые показы картины уже состоялись в Санкт-Петербурге на кинофестивале «Послание к человеку» 18 и 20 октября.

Ранее сообщалось, что роль молодого экс-президента США Трампа сыграет звезда фильмов Marvel.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      «Знаменитая техника, которая якобы не горит». ВСУ пригнали Abrams в Курскую область. Подбитый танк попал на видео

      «Хезболла» взяла ответственность за нападение на дом Нетаньяху

      В Узбекистане сообщили подробности по делу об отравлении россиян болотным газом

      Россиянам отсоветовали ждать снижения цен на один тип жилья

      Зеленский отказался обменивать территории на членство в НАТО

      Российские Ту-95 выполнили полет над Японским морем

      Хуситы атаковали израильскую военную базу

      СБУ инсценировала покушение на одесского бизнесмена

      Стрелка ВСУ осудили за расстрел жителя Мариуполя у автобусной остановки

      Госдума приняла решение по размеру МРОТ в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше