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16:30, 30 ноября 2023Культура

Звезда Marvel сыграет роль молодого Трампа

Звезду Marvel Себастьяна Стэна пригласили сыграть Дональда Трампа в «Ученике»

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Актер и звезда Marvel Себастьян Стэн исполнит роль бывшего президента США Дональда Трампа в юности. Об этом пишет Deadline.

Стэн сыграет в фильме «Ученик» лауреата Каннской премии режиссера Али Аббаси. Отмечается, что производство уже началось на этой неделе. В картине также примут участие актер Джереми Стронг, который исполнит роль адвоката, а первую жену Трампа Ивану сыграет актриса Мария Бакалова.

Сюжет ленты расскажет о становлении бизнес-империи бывшего президента США в сфере недвижимости и о его непростых взаимоотношениях с его наставником, адвокатом Роем Коном.

Ранее голливудский актер Роберт Де Ниро устроил скандал во время церемонии вручения премии Gotham Awards и раскритиковал Дональда Трампа.

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      Варвара Кошечкина
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