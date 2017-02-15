Олланд поручил усилить меры по защите от кибератак

Президент Франции Франсуа Олланд поручил Совету по национальной обороне и безопасности разработать усиленные меры противодействия кибератакам в период избирательной кампании из-за подозрений в причастности к ним России. Об этом сообщает BFMTV.

«Предложения должны быть подготовлены к следующему заседанию совета», — говорится в специальном заявлении, распространенном по итогам совещания.

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Как указывает телеканал, генеральный секретарь движения «Вперед!» Ришар Ферран обвинил ряд российских СМИ в распространении ложных новостей, касающихся кандидата в президенты страны Эммануэля Макрона. Ферран также напомнил о хакерских атаках на ресурсы движения, совершенных «с российской стороны».

14 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данные обвинения, заявил, что Москва никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в дела других стран, тем более в электоральные процессы. «Не может идти и речи о какой-либо причастности официальной Москвы к этим атакам, имели они место или не имели», — сказал Песков.

Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон является кандидатом в президенты страны от созданного им же центристского движения «Вперед!». Согласно данным опросов общественного мнения, он выходит во второй тур выборов вместе с кандидатом от «Национального фронта» Марин Ле Пен. Первый раунд голосования состоится 23 апреля, второй — 7 мая.