Ле Пен поддержала вето России на резолюцию СБ ООН по химатаке в Сирии

Предложенная Совбезом ООН резолюция по расследованию химической атаки в Хан-Шейхуне заведомо возлагала ответственность на сирийские власти. С таким подходом мировое сообщество никогда не узнало бы правды, поэтому Москва наложила вето, считает кандидат в президенты Франции от «Национального фронта» Марин Ле Пен. Об этом политик заявила в эфире радиостанции Europe 1, передает РИА Новости.

«Международное расследование необходимо, и если бы я заседала в Совете Безопасности ООН, то проголосовала бы за его проведение», — отметила политик, добавив, что она не стала бы называть виновных до расследования.

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12 апреля Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по химатаке в Сирии.

Проект документа внесли США, Великобритания и Франция, в нем генсеку организации предлагалось расследовать инцидент с применением химоружия в Хан-Шейхуне.

Против данной резолюции, кроме России, выступила Боливия. Китай воздержался. Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр называл проект резолюции «простым и сбалансированным».

В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Всего было выпущено 58 крылатых ракет. Это было сделано после того, как 4 апреля сирийская оппозиция заявила о якобы применении лояльными президенту Башару Асаду силами химического оружия в провинции Идлиб, в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск свою причастность к инциденту отвергает.