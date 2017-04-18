Трамп и Эрдоган призвали привлечь Асада к ответственности за Идлиб

Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора заявили о необходимости привлечь к ответственности сирийского лидера Башара Асада за применение химоружия в Идлибе. Об этом сообщает пресс-служба Эрдогана.
Хозяин Белого дома также поблагодарил президента Турции за поддержку действий США в ответ на химатаку.
Помимо этого главы государств обсудили вопросы противодействия террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и сотрудничество против «всех групп, использующих терроризм для достижения своих целей».
Ранее 17 апреля агентство Anadolu сообщило, что Трамп поздравил Эрдогана с успешным проведением референдума по вопросу внесения поправок в конституцию.
4 апреля оппозиция заявила, что лояльные президенту Сирии Башару Асаду силы применили химическое оружие в провинции Идлиб. В результате, по данным Reuters, погибли 87 человек и более 200 пострадали. Дамаск отверг свою причастность к инциденту. В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Было выпущено 58 крылатых ракет. По мнению Вашингтона, с этой базы сирийской авиацией якобы было применено химоружие. Турция одобрила этот шаг США.