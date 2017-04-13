Асад усомнился в способности Трампа принимать самостоятельные решения

Ракетный удар по военной базе в Сирии свидетельствует о том, что президент Дональд Трамп не принимает решения в США. Такое мнение высказал президент САР Башар Асад в интервью Agence France Press, передает ТАСС.

«Фактически, это первое подтверждение тому, что дело не в президенте, а в режиме, который не меняется», — заявил Асад. Он добавил, что Трамп — лишь один из актеров в их театре, и не сможет стать лидером, даже желая этого.

Материалы по теме Демонстративный бросок «Томагавка» Как ракетный удар США по базе Шайрат отразится на международных отношениях

По мнению Асада, Трамп вынужден действовать в интересах военно-промышленного комплекса, финансовых организаций и политических сил. «Каждый их президент был вынужден проглотить свою гордость, если таковая находилась, и сделать разворот на 180 градусов» — подытожил он.

Ранее Асад заявил, что химическая атака на город Хан-Шейхун была сфабрикована, чтобы дать повод для удара по правительственным войскам. Он предположил, что инцидент был срежиссирован для того, чтобы оправдать американские бомбардировки.

4 апреля сирийская оппозиция заявила о том, что лояльные Асаду силы применили химическое оружие в провинции Идлиб. В результате, по данным Reuters, 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск свою причастность к инциденту отверг.

Тем не менее в ночь на 7 апреля Трамп приказал нанести удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. По мнению Вашингтона, именно с этой базы сирийской авиацией якобы было применено химоружие.