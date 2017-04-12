МИД России раскритиковал ОЗХО за бездействие в расследовании инцидента в Сирии

МИД России подверг жесткой критике Организацию по запрещению химического оружия за бездействие при расследовании инцидента в сирийском Хан-Шейхуне. Соответствующее заявление сделал глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Михаил Ульянов в интервью агентству ТАСС.

«За восемь дней, прошедших с момента происшествия, никаких реальных шагов с целью проведения расследования со стороны ОЗХО предпринято не было, — объяснил Ульянов. — Было лишь объявлено, что миссия ОЗХО по установлению фактов приступила к сбору всей доступной информации, а это, как мы понимаем, опять предполагает только сбор информации через интернет и опрос свидетелей на территории одной из соседних стран». Подобные методы дипломат расценил как профанацию.

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Ульянов заявил, что Москва поддерживает просьбу Дамаска о направлении в Сирию миссии ОЗХО. «Дамаск проявил максимальную открытость и кооперабельность... Правда, пока готовности со стороны наших западных партнеров воспользоваться конструктивной позицией Дамаска мы не наблюдаем», — посетовал дипломат.

Также глава ДНКВ прокомментировал новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по инциденту с применением химоружия в Идлибе, назвав его неприемлемым для России. «К этому документу у нас по-прежнему есть две основных претензии. Первое — это то, что в нем содержатся очень слабые, мутные формулировки относительно расследования. И второе — в проекте сохраняется прежний односторонний обвинительный уклон в адрес Дамаска, который еще до всякого расследования фактически объявляется виновной стороной», — сказал Ульянов.

4 апреля сирийская оппозиция заявила о том, что лояльные Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб. Жертвами атаки стали 87 человек, более 200 получили ранения. Дамаск свою причастность к инциденту отверг, однако эти обвинения стали предлогом для совершенного по приказу президента США Дональда Трампа удара крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией.