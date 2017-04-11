В Вашингтоне заявили о непричастности сирийских террористов к химатаке в Идлибе

В США заявили о непричастности террористов к химической атаке в сирийской провинции Идлиб. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил представитель американской администрации, передает РИА Новости.

«Мы считаем, что террористы или негосударственные игроки не несут ответственности за конкретную атаку», — сказал он.

Представитель Белого дома также обвинил сирийские власти в неоднократном применении химического оружия после объявления о ликвидации арсеналов в 2013 году. Он признал, что у Вашингтона нет данных о происхождении зарина, примененного в Идлибе, но власти США уверены, что у Дамаска есть возможность для его производства, передает ТАСС.

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Кроме того, в американской администрации утверждают, что распыление отравляющих веществ, которое Вашингтон расценивает как целенаправленную химическую атаку правительства Сирии, не было следствием взрыва склада с химоружием, принадлежащего боевикам.

Ранее 11 апреля президент России Владимир Путин прокомментировал обвинения в адрес официального Дамаска по поводу применения химоружия в Идлибе фразой из романа Ильфа и Петрова. «Хочется сказать: "Скучно, девочки — это мы уже все видели, наблюдали"», — подчеркнул он.

Российский лидер напомнил, что подобная ситуация складывалась в Ираке в 2003 году. Тогда представители США демонстрировали в Совете Безопасности ООН химическое оружие, якобы обнаруженное в этой стране, а после начали на ее территории военную компанию.

4 апреля на контролируемый сирийской оппозицией Хан-Шейхун (провинция Идлиб) неопознанными самолетами были сброшены химические боеприпасы. В результате погибли по меньшей мере 70 человек, сотни пострадали. Вашингтон обвинил в организации атаки власти Сирии, после чего американские военные нанесли по правительственной авиабазе Шайрат. Кто конкретно применил химическое оружие, остается невыясненным, Дамаск свою причастность к атаке отвергает.