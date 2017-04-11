Путин ответил на обвинения в адрес Сирии в химатаке фразой «Скучно, девочки»

Президент России Владимир Путин прокомментировал обвинения со стороны стран Запада в адрес сирийских властей по поводу применения в провинции Идлиб химического оружия. Слова главы государства приводит «Интерфакс».

«Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки — это мы уже все видели, наблюдали"», — сказал президент.

Произошедшее в районе Хан-Шейхуна в Идлибе Путин расценил как провокацию, передает РИА Новости. «По-другому их назвать не могу», — отметил российский лидер.