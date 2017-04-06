Песков оценил последствия химатаки в Сирии для отношений России и США

Противоречия в оценках ситуации в Сирии не отразятся на сотрудничестве Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 6 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Текущие разногласия, в том числе глубокие разногласия, являются постоянными спутниками российско-американских отношений, особенно в последние годы», — сказал Песков.

На взгляд представителя Кремля, даже такие существенные противоречия, как оценка причин сложившейся в Сирии ситуации, вряд ли могут каким-то кардинальным образом изменить дух и характер российско-американских отношений.

Песков также комментировал фотографии погибших в Сирии детей, которые были показаны в Совбезе ООН постпредом США Никки Хейли. «Как много детей еще должны погибнуть, прежде чем Россия озаботится этим?» — обратилась она к членам Совбеза. По словам Пескова, такие действия могут быть обычным проявлением эмоций и не иметь никакого отношения к фактической ситуации.

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«Демонстрирование фотографий, безусловно, может являться важным доказательством тех или иных фактов, но может и не являться таковым, может быть, неким, скажем так, эмоциональным жестом, не более», — сказал пресс-секретарь главы государства. Он отметил, что ранее в Совбезе ООН демонстрировались разные материалы в качестве различных доказательств, «не только на бумажных носителях, но и в стеклянных тарах».

В то же время он заметил, что «гибель детей — это то, что Россия пытается предотвратить в Сирии».

4 апреля сообщалось, что неопознанные самолеты сбросили на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун химические боеприпасы. В результате погибли минимум 58 человек, пострадали около 200. Указывалось, что у пострадавших идет слюна — это признак отравления химическими веществами.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химическую атаку в Сирии на президента Башара Асада. В свою очередь, госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркнул, что те, кто «защищает и поддерживает Асада, включая Россию и Иран», не должны иметь иллюзий относительно него и его намерений.