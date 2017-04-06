Трамп заявил об изменении отношения к Асаду из-за химатаки в Идлибе

Президент США Дональд Трамп заявил, что химическая атака в сирийской провинции Идлиб изменила его отношение к главе Арабской Республики Башару Асаду. Об этом он сообщил в среду, 5 апреля, на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме, передает CBS News.

Произошедшее он расценил как «страшное оскорбление для человечества». «Вчерашняя атака на детей оказала на меня большое влияние. То, что произошло, для меня неприемлемо. Мое отношение к Сирии и Асаду очень сильно изменилось», — отметил Трамп. Он добавил, что химические атаки вывели конфликт в Сирии «на совершенно новый уровень».

Днем ранее Трамп возложил ответственность за последнюю химическую атаку в Сирии на президента республики Башара Асада. По словам американского лидера, «чудовищные действия» главы Арабской Республики — результат слабой политики администрации его предшественника Барака Обамы.

4 апреля сообщалось, что неопознанные самолеты сбросили на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун химические боеприпасы. В результате погибли минимум 58 человек, пострадали около 200. Сообщалось, что у пострадавших идет слюна — это признак отравления химическими веществами.

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Впоследствии Великобритания, США и Франция внесли на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции, который осуждает использование химического оружия в Идлибе. Москва раскритиковала документ и предложила свой вариант, который, как отмечалось, «нацелен на реальное проведение расследования, а не на назначение виновных до того, как будут установлены факты».

Администрация Трампа до инцидента в Идлибе нейтрально относилась к Башару Асаду. Так, 31 марта пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что будущее сирийского лидера зависит от народа Арабской Республики. Ранее аналогичную позицию высказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, а постпред страны в ООН Никки Хейли отметила, что уход Асада с поста президента Сирии не является приоритетом для Вашингтона.