Мир
 

США назвали отстранение Асада от власти неприоритетной целью

Перейти в «Мою Ленту»
Башар Асад
Башар Асад

Уход Башара Асада с поста президента Сирии не является приоритетом для Соединенных Штатов. Такое заявление сделала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в четверг, 30 марта, сообщает Reuters.

«Наша задача состоит в том, чтобы понять, как действовать и с кем мы должны работать для изменения ситуации для граждан Арабской Республики», — отметила Хейли. Она добавила, что Вашингтон «не намерен фокусироваться на уходе Асаде, как это делала предыдущая администрация США».

Ранее 30 марта госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что судьбу Башара Асада должны решать граждане страны.

10 февраля президент Сирии сообщил, что готов покинуть свой пост, как только он потеряет поддержку со стороны сирийского народа. Лидер Арабской Республики отметил, что это его принципиальная позиция.

Бывший президент США Барак Обама еще в августе 2011 года заявлял, что для урегулирования сирийского кризиса Асаду придется уйти с поста главы государства. Соединенные Штаты считают его нелегитимным правителем, поскольку, по их утверждению, тот применял оружие, в том числе химическое, против собственного народа. К сентябрю 2015-го его администрация смягчила свою позицию по этому вопросу, а тогдашний госсекретарь Джон Керри заявил, что сроки отставки Асада должны быть определены путем переговоров, отмечает Reuters.

Башар Асад, сын предыдущего президента Сирии Хафеза Асада, возглавляет государство с 2000 года. В июне 2014-го был переизбран на третий срок.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдепе прояснили позицию США о судьбе Асада
Последние новости
США назвали отстранение Асада от власти неприоритетной целью
Английский футболист спас трех человек на отдыхе в Барбадосе
В Москве создали 12 научных рот к началу весеннего призыва  
Бывший президент Южной Кореи арестована по делу коррупции
Почти 400 парковочных мест в центре Москвы выставят на аукцион  
Действующий чемпион Кубка Гагарина «Металлург» вышел в финал турнира
Минобороны предложило НАТО восстановить рабочие контакты
Другие материалы рубрики
Мир
 — 
00:07 Сегодня

Путешествие в Аль-Бирмингем

Как пролетарская столица Британии превратилась в гнездо джихадистов
22:09 Сегодня

Бывший президент Южной Кореи арестована по делу коррупции

16:38 Сегодня

Россия и НАТО в ходе конструктивной встречи разошлись по вопросу Украины

20:06 Сегодня

Трамп раскритиковал консерваторов-республиканцев

Мир
 — 
00:08 27 марта 2017
FILE - In this Saturday, June 4, 2011 file photo made by Associated Press photographer Anja Niedringhaus, injured U.S.Marine Cpl. Burness Britt reacts after being lifted onto a medevac helicopter from the U.S. Army's Task Force Lift "Dust Off," Charlie Company 1-214 Aviation Regiment. Location: Sangin, Afghanistan

Падение Сангинграда

Десятилетнее сражение за столицу наркоторговли завершилось победой «Талибана»
21:02 Сегодня

Немецкие военные создадут киберкомандование

18:50 Сегодня

Бельгийских иудеев и мусульман огорчил законопроект об оглушении животных

15:18 Сегодня

Сомалийские беженцы рассказали о расстреле с вертолетов

Мир
 — 
00:07 25 марта 2017
Demonstrators take part in a protest aimed at showing London's solidarity with the European Union following the recent EU referendum, inTrafalgar Square, central London, Britain June 28, 2016. REUTERS/Dylan Martinez TPX IMAGES OF THE DAY

Спасет ли уход Меркель Европу?

Свое 60-летие Европейский союз встречает в состоянии экзистенциального кризиса
19:19 Сегодня

В Германии отдали под суд мигранта-талиба

09:49 Сегодня

Генконсульство России в Пусане подтвердило информацию о задержании россиян

18:01 Сегодня

Восемь исламистов подорвали себя гранатой в Бангладеш

Россия
Идите к ВОПу
Что изменится с превращением участковых терапевтов во врачей общей практики
Вычищают до блеска
Путин проинспектировал уборку Арктики
Рособрнадзор запретил трем государственным вузам принимать студентов
Няню в Башкирии заподозрили в избиении годовалого мальчика
Югорский губернатор озаботилась сохранением медвежьих культов
Кадыров пожаловался на нехватку денег на восстановление Чечни
Школьный психолог покончил с собой после насилия над ученицей в Казани
Все материалы
Мир
Путешествие в Аль-Бирмингем
Как пролетарская столица Британии превратилась в гнездо джихадистов
FILE - In this Saturday, June 4, 2011 file photo made by Associated Press photographer Anja Niedringhaus, injured U.S.Marine Cpl. Burness Britt reacts after being lifted onto a medevac helicopter from the U.S. Army's Task Force Lift "Dust Off," Charlie Company 1-214 Aviation Regiment. Location: Sangin, AfghanistanПадение Сангинграда
Десятилетнее сражение за столицу наркоторговли завершилось победой «Талибана»
Два года для развода
Сколько времени понадобится Британии, чтобы выйти из ЕС
Бывший президент Южной Кореи арестована по делу коррупции
США назвали отстранение Асада от власти неприоритетной целью
Трамп раскритиковал консерваторов-республиканцев
Немецкие военные создадут киберкомандование
Все материалы
Бывший СССР
Игры со «Свободой»
Зачем украинские радикалы возвращаются в большую политику
Киев задумал покупать иностранные боеприпасы после пожара на военном складе
Украине предрекли быструю утилизацию и распад
Министр обороны Украины рассказал об уничтожении двух третей арсенала в Балаклее
Порошенко приказал ВСУ прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля
На Украине займутся угрожающими национальным интересам страны сайтами
Посла Украины в ФРГ поблагодарили за прорыв информационной блокады вокруг Крыма
Все материалы
Финансы
Здание Лондонского судаПодарок Януковича
Украину обязали выплатить России три миллиарда долларов
«Разумеется, это обрушит рубль»
Что ждет российскую валюту в «шоковый» 2017 год
Россияне понадеялись на повышение уровня жизни
Автостраховщики пожаловались на убытки из-за ОСАГО
Долг Белоруссии за российский газ превысил 700 миллионов долларов
Советник президента допустил заморозку курса рубля
В Институте экономики РАН назвали налоговый маневр «бредом сивой кобылы»
Все материалы
Бизнес
Турецкий подход
Чем грозит бизнесу новое противостояние Москвы и Анкары
МГТС запретили рекламу по телефону без согласия абонента
ФАС начала расследование в отношении операторов мобильной связи
Акционеры одобрили решение переименовать Vimpelcom Ltd. в Veon
Глава Volvo Car Russia Мальмстен предрек российскому авторынку рост
СГК начала набор во Всероссийский студотряд для участия в Рубцовском проекте
Путин поручил создать ответственную за развитие Севморпути структуру
Все материалы
Силовые структуры
Ракетный крейсер «Украина»Последний Атлант
Почему Киев продает «Украину»
Бывшая судья Анна ХохловаОтменная монета
Как во Владимире разоблачили судью, смягчавшую приговоры за деньги
Небо Индокитая
Что принесет России LIMA 2017
Минобороны предложило НАТО восстановить рабочие контакты
Напавший на сотрудницу банка с топором воронежский дворник пошел под суд
В Чечне уничтожили двух вооруженных боевиков
Пытавшегося подкупить сотрудника ФСБ китайца осудили на шесть лет и оштрафовали
Все материалы
Наука и техника
Распакуй — не распакуй
В Нью-Йорке представили два Samsung Galaxy S8
Фарту масти
Как простые русские парни становятся легендами киберспорта
Алексей Абрикосов«В России я натерпелся достаточно»
Скончался эмигрировавший в США нобелевский лауреат Алексей Абрикосов
Павел Дуров раскритиковал Тима Кука
Blue Origin показала интерьер суборбитальной капсулы New Shepard
Все двигатели второй и третьей ступеней «Протона» оказались бракованными
Умер лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов
Все материалы
Спорт
Кирсан Илюмжинов«Они не могут уволить меня, а я — их»
Кирсан Илюмжинов — об отставке, отношениях с США и размере своей зарплаты
Действующий чемпион Кубка Гагарина «Металлург» вышел в финал турнира
Английский футболист спас трех человек на отдыхе в Барбадосе
ФИФА расширит квоту европейских сборных на ЧМ-2026
Мозякин побил полувековой бомбардирский рекорд чемпионатов СССР и России
Испанский фигурист Фернандес выиграл короткую программу на ЧМ
Кореянка выбила страйк мячиком для гольфа
Все материалы
Культура
Томми Эммануэль«Мысли о славе не дают свободно дышать»
Томми Эммануэль о бизнесе счастья, гитарах и пропаганде
Глубины глубинки
Редкие картины русского авангарда на выставке «До востребования. Часть II»
«Меня не напугать сильной, умной женщиной»
Режиссер «Большой маленькой лжи» Жан-Марк Валле о работе с Кидман и Уизерспун
Колумбийский огонь
Тайные желания Шакиры, страховой полис Depeche Mode и другие новости мира музыки
Леди Гага рассказала о хронической боли в бедре
Французский художник начал высиживать куриные яйца
Клаудиа Кардинале осадила возмущенных ее худым изображением феминистов
Все материалы
Интернет и СМИ
Рубильник апокалипсиса
Что случится, когда на Земле отключится интернет
«Митинги обсуждают покруче, чем Диану Шурыгину»
Администратор «Двача» о нравах и протестных настроениях современных подростков
Поставщик мемов
Как психованный актер сражается с могущественной армией интернет-троллей
Захарова обвинила американские СМИ в угрозах российским дипломатам
Американский комик закидал знаменитостей овощами и фруктами
Британка умерла за несколько дней до выступления в «Голосе»
Англичанка узнала о смерти собственной дочери из Facebook
Все материалы
Ценности
С руками оторвут
Часы и украшения на каждый день ценой до двух тысяч евро
Международный ювелирно-часовой салон в Базеле
BaselWorld 2017 в новостях и лицах
H&M объявил о запуске нового бренда
Елена Перминова стала амбассадором бренда Longchamp
Дженнифер Лоуренс снялась в рекламе Dior без макияжа
Rolls-Royce вдохновился британским роком
Uniqlo выпустит коллекцию с креативным директором Loewe
Все материалы
Путешествия
SHIRAZ, IRAN - MAY 29: A cutout of a woman in Iranian dress stands in front of the Karim Khani Palace, also a former prison, on May 29, 2014 in Shiraz, Iran. Shiraz, celebrated for more than 2,000 years as the heartland of Persian culture, is known as the home of Iranian poetry and for its progressive attitudes and tolerance. Like all of Iran, this week Shiraz observes the 25th anniversary of the death and continued legacy of the Ayatollah Khomeini, the father of the Islamic revolution. Не очень исламская страна
11 советов тем, кто собирается в Иран
Чтоб ты так жил
Самые необычные отели мира, открытые в 2017 году
Южная Корея отказала во въезде 23 россиянам
Отели в городах-хозяевах ЧМ-2018 сдали «экзамен на звездность»
Названы пять популярных у россиян стран для отдыха на лето
Airbnb предложил арендовать ванные в московских квартирах
Женщина потребовала от авиакомпании 200 тысяч долларов за упавший на нее чемодан
Все материалы
Из жизни
Доноры вдохновения
Самые популярные снимки Instagram за март
Модель старой закалки
Чем занимаются известные манекенщицы после 40 лет
Спортзал для двоих
Лондонская пара прославилась в сети как самая тренированная в мире
Китаец забросал спящих кенгуру камнями ради удачного кадра
Двухлетняя австралийка случайно сфотографировалась с ядовитой змеей
Загрызший хозяина перед журналистами пес год назад спас ему жизнь
В Великобритании из клиники сбежала «ботоксная бандитка»
Все материалы
Тест-драйв быстрейшего «Мерседеса» без крыши
Первый тест родстера Mercedes-AMG GT C, в котором крыша вообще не главное
Необычные многоэтажные автобусы
Самые удивительные двух- (и более) этажные автобусы
Супергрузовики. Часть вторая
7 грузовиков с безграничными возможностями
Лучшие машины для подростков. Американских
Американцы назвали идеальные автомобили для молодых водителей
Британец бросил на улице разукрашенный Range Rover в знак протеста
SsangYong раскрыл все подробности о новом Rexton
Самая быстрая Kia стала еще быстрее
Все материалы
Талант расправил плечи
Лучшие архитектурные проекты 2017 года: от города в пустыне до термальных ванн
Россияне назвали главные причины отказа от ипотеки
Адская машина
Ученые и урбанисты придумали, что делать с заполонившими города автомобилями
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
В Москве выставили на продажу рекордное число новых квартир
Все материалы