Белый дом назвал разгром ИГ более важным приоритетом по сравнению с уходом Асада

США должны признать, что будущее сирийского президента Башара Асада зависит от народа Сирии. При этом главным приоритетом Соединенных Штатов в регионе должен стать разгром боевиков «Исламского государства». Об этом, как передает Reuters, заявил на брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Что касается Асада, есть политическая реальность, которую мы должны принять», — сказал он. По его словам, при прежней администрации в этом отношении было упущено много возможностей.

«У Соединенных Штатов есть серьезные приоритеты в Сирии и Ираке, и мы четко дали понять, что борьба с терроризмом, особенно разгром ИГ, является первейшей среди этих приоритетов», — подчеркнул Спайсер.

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Представитель американской администрации тем самым подтвердил слова постпреда США в ООН Никки Хейли, заявившей, что уход Асада с поста президента Сирии не является приоритетом для Вашингтона.

Кроме того, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что судьбу Асада должны решать граждане страны.

Предыдущий президент США Барак Обама еще в августе 2011 года заявлял, что для урегулирования сирийского кризиса Асаду придется уйти с поста главы государства. Соединенные Штаты назвали его нелегитимным правителем, поскольку, по их утверждению, тот применял оружие, в том числе химическое, против собственного народа.

«Исламское государство» в России внесено в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.