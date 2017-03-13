Асад возложил на Евросоюз вину за распространение терроризма

Ошибочная политика ряда стран Европы по отношению к Сирии и государствам Ближнего Востока привела к распространению в регионе терроризма. Такое мнение выразил президент Арабской Республики Башар Асад на встрече с делегацией Европарламента, которая состоялась в Дамаске в воскресенье, 12 марта, передает агентство Sana.

«Политика стран Европы, состоящая в ведении экономических санкций против Дамаска, привела к тому, что мы наблюдаем сегодня: распространение терроризма и приток большого числа беженцев в эти страны», — отметил Асад.

Кроме того, президент Сирии заявил, что представители западной общественности потеряли доверие к СМИ, которые освещают сирийский кризис, поскольку те неверно преподносят информацию. Это, по его словам, способствовало увеличению визитов в Дамаск европейских парламентариев. «Депутаты Европарламента хотят намерены ознакомиться с ситуацией и предоставить истинную картину своим народам», — добавил Асад.

Члены делегации, в свою очередь, выразили готовность продолжить работу по возвращению дипломатических отношений между странами Евросоюза и Сирией.

Материалы по теме Сирия: война миров или будущее сегодня Контуры завтрашнего миропорядка и промежуточный итог ближневосточного конфликта

11 марта сирийский лидер назвал Россию единственной реальной силой, борющейся с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Он также добавил, что пока не видит возможности практического сотрудничества в этой сфере с администрацией президента США Дональда Трампа. Асад отметил, что рейды Соединенных Штатов против ИГ «прошли без кооперации или консультаций с сирийской армией или сирийским правительством, что незаконно».

Противостояние президента Сирии Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения, длится с 2011 года. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство».