СБ ООН призвал стороны в Сирии к переговорам без предварительных условий

Совет безопасности ООН призвал стороны сирийского конфликта продолжить переговоры в конструктивном ключе и без предварительных условий. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в тексте заявления, принятом советом.

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СБ признал, что продолжение политических переговоров стало возможным благодаря достигнутому в Астане соглашению о прекращении огня.

Члены Совбеза подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии. Они подчеркнули, что единственным долгосрочным решением конфликта станет инклюзивный политический процесс, возглавляемый самими сирийцами.

Также СБ поприветствовал завершение 3 марта раунда межсирийских переговоров в Женеве.

Совбез призвали Международную группу поддержки Сирии (МГПС) использовать свое влияние, чтобы «поспособствовать прекращению нарушений прекращения огня, сокращению насилия и построению доверия», а также обеспечить доступ гуманитарной помощи ООН.

Первые переговоры делегаций вооруженной оппозиции и правительства Сирии при посредничестве России и Турции прошли 23-24 января в Астане. Российская делегация передала представителям вооруженной сирийской оппозиции предложения о поправках в Конституцию САР. Москва, Тегеран и Анкара договорились о создании трехстороннего механизма контроля за соблюдением перемирия в Сирии.