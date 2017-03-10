Российская авиация уничтожила в провинции Алеппо более 600 боевиков

Российская авиагруппа в Сирии нанесла за минувшую неделю 452 авиаудара на востоке провинции Алеппо. Об этом, как передает ТАСС, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

В результате были уничтожены около 600 боевиков, 16 БМП, 41 пикап с крупнокалиберными пулеметами и более 30 единиц иной автотехники.

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Сирийские войска, по словам Рудского, достигли значительного успеха в действиях в этом районе.

В течение последнего времени сирийская армия значительно продвинулась на восток от авиабазы Квейрис, взяв 9 марта под контроль авиабазу Кшейш. Тем самым с трех сторон блокирован город Дейр-Хафир, являющийся крупным опорным пунктом боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) в районе.