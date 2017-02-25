Глава МИД Турции пообещал продолжить операцию в Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности Анкары участвовать в операции по освобождению города Ракка и остальной территории Сирии от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в субботу, 25 февраля, сообщает Anadolu.

Комментируя ход операции «Щит Евфрата», Чавушоглу заявил, что необходимо также освободить город Мюнбич, где действуют сторонники еще одной террористической организации — YPG, представляющей собой подразделение Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции). По словам министра, турецкая сторона ожидает шагов по выводу представителей этой группировки из города от США. «Далее планируем операцию на Ракку», — сообщил глава МИД.

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Дальнейшие действия в Сирии обсуждены с государствами — участниками международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. «При правильном планировании и с привлечением местных сил мы сможем с легкостью очистить территорию Сирии от террористов», — считает Чавушоглу.

23 февраля стало известно об освобождении от ИГ города Эль-Баб. Представители турецкого генштаба после этого заявили, что цель, поставленная в начале операции «Щит Евфрата», выполнена. «На последующем этапе Турция окажет посильную помощь в нормализации ситуации и безопасном возвращении населения в город», — цитирует Anadolu главу штаба, генерала Хулуси Акара.

«Щит Евфрата» — операция турецкой армии на территории Сирии. Ее основная изначально заявленная цель — уничтожение боевиков ИГ и освобождение занятых ими населенных пунктов в провинции Алеппо. Кроме того, перед военными была поставлена задача по вытеснению из приграничных районов отрядов курдского ополчения и создание безопасной зоны.