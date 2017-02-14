Турецкий премьер объявил о захвате Аль-Баба сирийскими повстанцами

Свободная сирийская армия (ССА) захватила основную часть территории города Аль-Баб. Об этом сообщает премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, его слова передает Reuters.

«Наша цель заключалась в предотвращении появления новых путей сообщения между Турцией и территориями, подконтрольными "Исламскому государству"», — пояснил глава кабмина.

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Тем не менее базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что значительная часть Аль-Баба все еще находится в руках джихадистов.

Освобождение северных территорий Сирии осуществляется турецкими войсками в рамках операции «Щит Евфрата», Анкара поддерживает силы ССА. Наступление на Аль-Баб, который находится неподалеку от границы с Турцией, ведется с ноября 2016 года. Главными задачами миссии является освобождение приграничных территорий от влияния «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) и бойцов курдского ополчения, а также обеспечение безопасности границ между двумя государствами.