Турция заявила о нежелании отдавать Аль-Баб Сирии

Анкара не намерена передавать город Аль-Баб сирийским военным после того, как выбьет оттуда боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на слова вице-премьера Турции Нумана Куртулмуша.

«Турция с самого начала заявляла, что в рамках "Щита Евфрата" поставлена четкая цель: обеспечить национальную безопасность страны, — объяснил политик. — Мы стремимся защитить границы Турции и предотвратить угрозы с южного направления».

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Куртулмуш также пожаловался на отсутствие поддержки со стороны США под Аль-Бабом. «К сожалению, международная коалиция не оказала должной поддержки в ходе операции, — рассказал вице-премьер. — Не стоит скрывать тот факт, что Турция и сегодня не получает ее помощи». Он отметил, что администрация Барака Обамы не имела плана по урегулированию сирийского конфликта, но выразил надежду на поддержку со стороны Дональда Трампа.

Бои на подступах к Аль-Бабу начались пять месяцев назад. Турецким войскам и их союзникам из Сирийской свободной армии (ССА) до сих пор не удалось взять город, несмотря на большие потери, которые, по турецким данным, несут исламисты. По подсчетам Генштаба Турции, число погибших боевиков ИГ уже превысило 500 человек. Свои потери турки оценивают в 19 человек, точное число потерь ССА неизвестно. «Исламское государство», в свою очередь, сообщило об уничтожении 10 турецких танков «Леопард».

Наступление на Аль-Баб осуществляется в рамках операции «Щит Евфрата», которую подразделения турецкой армии и части ССА проводят с 24 августа прошлого года. Главной заявленной целью миссии является освобождение приграничных территорий от экстремистов ИГ и бойцов курдского ополчения и создание зон безопасности.