Эрдоган понадеялся на улучшение отношений с США при Трампе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на улучшение в отношениях с Вашингтоном после инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

«Я уверен, что мы будем активнее вести диалог после того, как господин Трамп займет президентское кресло, — объявил Эрдоган на ежегодной встрече с турецкими послами в Анкаре. — Я уверен, что мы с господином Трампом достигнем консенсуса — особенно в том, что касается отношений в регионе».

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Выступавший перед Эрдоганом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также выразил уверенность, что избранный президент не повторит ошибок, которые сделала во взаимоотношениях с Турцией уходящая американская администрация.

Отношения Анкары и Вашингтона резко ухудшились после неудавшегося путча в июле 2016 года, в организации которого турецкие власти обвинили скрывающегося в США проповедника Фетхуллаха Гюлена. Соединенные Штаты отказались депортировать его в Турцию, заявив, что доказательств причастности Гюлена к мятежу недостаточно. Позже Турция критиковала США за помощь сирийским курдам, ведущим борьбу против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Недовольство Анкары вызвал тот факт, что, оказывая помощь курдским силам, которых в Турции считают террористами, коалиция во главе с США не обеспечивает прикрытие с воздуха турецким солдатам и их союзникам из Сирийской свободной армии, штурмующим занятый ИГ город Аль-Баб.

