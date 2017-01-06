МИД прояснил позицию Анкары относительно присутствия сил коалиции в Инджирлике

Закрытие турецкой базы Инджирлик для сил коалиции, возглавляемой США, не стоит на повестке дня. Об этом в пятницу, 6 января, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу после встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в Нью-Йорке, передает агентство Anadolu.

В то же время глава МИД отметил, что коалиция оказывает Анкаре недостаточную поддержку в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России). «Если эта коалиция создана с целью борьбы с ДАЕШ (арабское название ИГ — прим. «Ленты.ру»), а Турция со своей стороны создала условия для активного противодействия террористам, то почему Анкара не получает соответствующей поддержки? В чем цель? Чего вы хотите?» — задался вопросом дипломат.

Также Чавушоглу подчеркнул, что странам, использующим авиабазу под предлогом борьбы с ИГ, но фактически бездействующим, «нечего делать на Инджирлик».

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Ранее 6 января Пентагон прокомментировал возможный отказ Турции от дальнейшего предоставления авиабазы Инджирлик для ВВС коалиции. Пресс-секретарь ведомства Питер Кук выразил надежду на то, что сотрудничество с Анкарой будет продолжено и отметил, что объект играет важную роль в кампании по борьбе против террористов «Исламского государства».

5 января турецкий вице-премьер Вейси Кайнак заявил, что Анкара изучает вопрос о необходимости присутствия сил коалиции на авиабазе Инджирлик. Агентство Reuters, цитировавшее чиновника, отмечало, что его слова отражают глубокое разочарование Турции отсутствием американской поддержки с воздуха во время операции на севере Сирии.

Ранее турецкие официальные лица неоднократно выражали недоумение в связи с тем, что ВВС коалиции во главе с США наносят удары, помогая операциям сирийских курдов, которых в Анкаре считают террористами, но при этом не прикрывают войска своего союзника по НАТО в боях за город Аль-Баб.