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США ответили на заявления Анкары о присутствии сил коалиции на базе Инджирлик

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авиабаза Инджирлик
авиабаза Инджирлик

Пентагон прокомментировал возможный отказ Турции от дальнейшего предоставления авиабазы Инджирлик для размещения на ней самолетов антитеррористической коалиции, действующей под эгидой США. Пресс-секретарь ведомства Питер Кук выразил надежду на то, что сотрудничество с Анкарой будет продолжено, передает Reuters.

Он также отметил, что объект играет важную роль в кампании по борьбе против террористов «Исламского государства» (ИГ; деятельность группировки запрещена в России), сообщает ТАСС.

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест со своей стороны заявил, что возможные ограничения доступа военных коалиции к базе Инджирлик будут иметь негативные последствия.

«Я думаю, что угроза ограничить наш доступ к базе Инджирлик потенциально может подорвать поддержку, которую мы могли бы оказать», — приводит РИА Новости его слова. Эрнест добавил, что «Турция является критически важным союзником НАТО» и Вашингтон «предлагает ей дополнительную помощь в поддержании их усилий против ИГ».

5 января турецкий вице-премьер Вейси Кайнак заявил, что Анкара изучает вопрос о необходимости присутствия сил коалиции на авиабазе Инджирлик. Агентство Reuters, цитировавшее чиновника, отмечало, что его слова отражают глубокое разочарование Турции отсутствием американской поддержки с воздуха во время операции на севере Сирии.

Ранее турецкие официальные лица неоднократно выражали недоумение в связи с тем, что ВВС коалиции во главе с США наносят удары, помогая операциям сирийских курдов, которых в Анкаре считают террористами, но при этом не прикрывают войска своего союзника по НАТО в боях за город Аль-Баб.

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