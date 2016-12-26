Анкара попросила поддержки с воздуха в Сирии

Турция попросила возглавляемую США коалицию помочь ее войскам с воздуха в районе сирийского города Эль-Баб. Об этом сообщает Reuters.

«Международная коалиция обязана исполнить свой долг, предоставив нам воздушную поддержку в битве за Эль-Баб, — объявил Ибрагим Калин, пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. — Непредоставление этой поддержки, так необходимой нам, совершенно недопустимо».

Калин также назвал число боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), ликвидированных за время последних боев под Эль-Бабом. По его словам, турецкие военные и союзные им отряды Сирийской свободной армии (ССА) уничтожили 226 исламистов.

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Тяжелые бои за Эль-Баб продолжаются уже несколько недель. Турецкие войска и их союзники из ССА пытаются окружить населенный пункт. К настоящему моменту обе стороны сообщили о крупных потерях противника: в частности, турецкие военные объявили о сотнях убитых исламистов, а ИГ заявило о том, что боевикам удалось подбить 10 турецких танков «Леопард».

Наступление на Эль-Баб осуществляется в рамках операции «Щит Евфрата», которую подразделения турецкой армии и части ССА проводят с 24 августа этого года. Главной заявленной целью миссии является освобождение приграничных территорий от экстремистов ИГ и бойцов курдского ополчения и создание в этих районах зон безопасности.