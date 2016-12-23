СМИ сообщили о массовой гибели гражданских лиц из-за ударов Турции в Сирии

В результате ударов турецких ВВС по сирийскому городу Эль-Баб погибли 88 человек, включая 24 ребенка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Сирийской обсерватории по правам человека.

Уточняется, что жертвами бомбардировки в пятницу, 23 декабря, стали 16 мирных жителей, накануне, 22-го, погибли 72 человека.

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В тот же день сообщалось, что в ходе боев за Эль-Баб турецкая армия и поддерживаемая ею Сирийская свободная армия (ССА) уничтожили 138 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Турецкие военные в то же время также понесли ощутимые потери: 14 человек убитыми, 33 военнослужащих получили ранения.

Подразделения турецкой армии и части ССА с 24 августа этого года проводят на территории Сирии операцию «Щит Евфрата». Главной заявленной целью миссии является освобождение приграничных территорий от экстремистов ИГ и бойцов курдского ополчения, а также создание в этих районах зон безопасности.

