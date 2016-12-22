В боях за сирийский город Аль-Баб убиты 138 боевиков ИГ

В ходе боев за сирийский город Аль-Баб турецкая армия и поддерживаемая ею Сирийская свободная армия (ССА) уничтожили 138 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает агентство Anadolu.

Потери турецкой армии составили 14 человек убитыми, 33 военнослужащих получили ранения.

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21 декабря сообщалось, что потери турецкой армии составили три человека. В то же время отрядам ССА при огневой поддержке турецкой артиллерии и ВВС удалось взять под контроль стратегически важную дорогу, соединяющую Аль-Баб с Алеппо.

Подразделения турецкой армии и части ССА с 24 августа этого года проводят на территории Сирии операцию «Щит Евфрата». Главной заявленной целью миссии является освобождение приграничных территорий от экстремистов ИГ и бойцов курдского ополчения, а также создание в этих районах зон безопасности.