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00:13, 5 августа 2026Спорт

Журова ответила обвинившей сборную России в плагиате испанской синхронистке

Журова заявила, что Ожогиной надо радоваться тому, что россиянки использовали их элемент
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова ответила испанке Алисе Ожогиной, обвинившей россиянок в плагиате на чемпионате Европы по водным видам спорта 2026 года. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова заявила, что Ожогиной надо радоваться, что элемент стал востребованным. Она назвала действия россиянок нормальными, отметив, что спортсменки усложнили элемент.

Ожогина высказалась ранее 4 августа. «Неужели золотая медаль настолько ценна, что не имеет значения, каким способом выиграна? — заявила испанка.

Сборная России 3 августа выиграла золотую медаль в командной произвольной программе на чемпионате Европы. В последний момент россиянки усложнили программу, исполнив тот же элемент, что и испанская команда, ставшая второй.

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