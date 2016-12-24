Турция объявила об уничтожении 68 боевиков ИГ за ночь

Турция объявила об уничтожении 68 боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в ночь на субботу, 24 декабря. Об этом сообщает Reuters.

По данным Анкары, исламисты были ликвидированы в боях под городом Эль-Баб членами умеренной сирийской оппозиции, которых поддерживали турецкие военнослужащие. Сообщается также об уничтожении 141 объекта ИГ, включая штаб.

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Отрядам Сирийской свободной армии (ССА) удалось очистить от исламистов здание больницы, где находились командный центр и склад боеприпасов. Протурецкие боевики при этом потеряли двух человек убитыми и одного раненым. Также, по данным турецкой прессы, в плен к ИГ попали три солдата Вооруженных сил Турции. Официального подтверждения этой информации пока нет, отмечает агентство.

Подразделения турецкой армии и части ССА с 24 августа этого года проводят на территории Сирии операцию «Щит Евфрата». Главной заявленной целью миссии является освобождение приграничных территорий от экстремистов ИГ и бойцов курдского ополчения, а также создание в этих районах зон безопасности.