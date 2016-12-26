Турция сообщила о расстреле ИГ мирных жителей в Эль-Бабе

Исламисты устроили массовую расправу над жителями оккупированного ими сирийского города Эль-Баб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецких военных.

По данным пресс-службы армии Турции, люди пытались бежать из захваченного боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) города. Террористы открыли по ним огонь. В результате погибли по меньшей мере 30 человек, десятки получили ранения. Сами исламисты утверждают, что люди погибли от огня турецкой артиллерии.

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Тяжелые бои за город Эль-Баб идут уже несколько недель. Турецкие войска и их союзники из Сирийской свободной армии (ССА) пытаются окружить населенный пункт, а затем взять его штурмом. К настоящему моменту обе стороны сообщили о крупных потерях противника: в частности, турецкие военные объявили о сотнях убитых исламистов, а ИГ заявило о том, что боевикам удалось подбить 10 турецких танков «Леопард».

Наступление на Эль-Баб осуществляется в рамках операции «Щит Евфрата», которую подразделения турецкой армии и части ССА проводят с 24 августа этого года. Главной заявленной целью миссии является освобождение приграничных территорий от экстремистов ИГ и бойцов курдского ополчения, а также создание в этих районах зон безопасности.