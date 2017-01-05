Турция усомнилась в необходимости присутствия сил коалиции на авиабазе Инджирлик

Анкара рассматривает вопрос о необходимости присутствия сил коалиции, возглавляемой США, на авиабазе Инджирлик. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление вице-премьера Турции Вейси Кайнака.
По словам Кайнака, эта тема сейчас находится на повестке дня в правительстве страны. Как отмечает агентство, заявление чиновника отражает глубокое разочарование Анкары отсутствием американской поддержки с воздуха во время операции на севере Сирии.
Турецкие официальные лица уже неоднократно выражали недоумение по поводу того, что ВВС коалиции во главе с США наносят удары, помогая операциям сирийских курдов, которых в Анкаре считают террористами, но при этом не прикрывают войска своего союзника по НАТО в боях за город Аль-Баб.
Наступление на Аль-Баб осуществляется в рамках операции «Щит Евфрата», которую подразделения турецкой армии и части Сирийской свободной армии проводят с 24 августа прошлого года. Главная заявленная цель миссии — освобождение приграничных территорий от экстремистов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) и бойцов курдского ополчения с последующим созданием в этих районах зон безопасности.