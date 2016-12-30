Anadolu сообщило об ударе ВКС России по боевикам ИГ в районе сирийского Аль-Баба

Самолеты российских воздушно-космических сил (ВКС) нанесли три удара по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в районе сирийского города Аль-Баб. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на данные Генштаба Турции.

В результате этого налета были уничтожены 12 террористов.

Агентство добавляет, что в ходе ударов турецких ВВС в этом же районе были уничтожены 17 объектов ИГ и 26 боевиков.

Как сообщается, в боях погиб один турецкий военнослужащий, пятеро получили ранения.

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Осада Аль-Баба продолжается уже несколько недель. Турецкие войска и поддерживаемые ими части Сирийской свободной армии (ССА) пытаются окружить населенный пункт. Обе стороны сообщали о крупных потерях противника: турецкие военные объявили о сотнях убитых исламистов, а ИГ заявило о том, что боевикам удалось подбить 10 турецких танков «Леопард». 22 декабря Анкара признала гибель 14 своих военнослужащих.

Наступление на Эль-Баб осуществляется в рамках операции «Щит Евфрата», которую подразделения турецкой армии и части ССА проводят с 24 августа этого года. Главная заявленная цель миссии — освобождение приграничных территорий от экстремистов ИГ и бойцов курдского ополчения и создание в этих районах зон безопасности.