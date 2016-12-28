Турецкая армия уничтожила в Сирии 44 боевика ИГ

Подразделения турецкой армии, ведущие бои в районе сирийского города Эль-Баб уничтожили 44 боевика террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в турецком военном командовании.

Еще 117 террористов получили ранения.

Как уточняется, артиллерийские удары были нанесены по 157 объектам ИГ.

26 декабря пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин сообщил, что за время последних боев под Эль-Бабом турецкие военные и союзные им отряды Сирийской свободной армии (ССА) уничтожили 226 исламистов.

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Тяжелые бои за Эль-Баб продолжаются уже несколько недель. Турецкие войска и их союзники из ССА пытаются окружить населенный пункт. К настоящему моменту обе стороны сообщили о крупных потерях противника: турецкие военные объявили о сотнях убитых исламистов, а ИГ заявило о том, что боевикам удалось подбить 10 турецких танков «Леопард». 22 декабря Анкара признала гибель 14 своих военнослужащих.

Наступление на Эль-Баб осуществляется в рамках операции «Щит Евфрата», которую подразделения турецкой армии и части ССА проводят с 24 августа этого года. Главной заявленной целью миссии является освобождение приграничных территорий от экстремистов ИГ и бойцов курдского ополчения и создание в этих районах зон безопасности.