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Турция и Россия разбомбили позиции ИГ на севере Сирии

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Алеппо, архив
Алеппо, архив

Турецкие и российские самолеты нанесли удары по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) на севере Сирии. Об этом в понедельник, 2 января, сообщает Reuters со ссылкой на турецких военных.

Отмечается, что турецкие ВВС и артиллерия уничтожили 22 боевиков ИГ в Сирии за последние сутки, а самолет российских ВКС ликвидировал несколько целей ИГ в районе города Аль-Баб.

В конце декабря была достигнута договоренность о перемирии в Сирии. Армия и семь вооруженных группировок согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории республики с полуночи 30 декабря. Гарантами перемирия выступают Россия и Турция. Соглашение исключает террористические организации ИГ и «Джабхат ан-Нусра» (обе запрещены в России).

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