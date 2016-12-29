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Путин заявил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии

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Президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии и о готовности руководства республики и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры. Об этом он заявил в четверг, 29 декабря, на встрече с главами МИД и Минобороны, передает «Интерфакс».

«Сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа», — сказал Путин.

По его словам, первый документ, одобренный сторонами, касается прекращения огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Российский лидер также отметил, что «достигнутые соглашения хрупкие и требуют особого внимания, терпения и постоянного контакта с партнерами», уточняет РИА Новости.

Накануне глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил о достижении между Москвой и Анкарой договоренности о всеобъемлющем перемирии в Сирии. В то же время он подчеркнул, что установление мира в САР невозможно, пока Башар Асад остается президентом.

Сообщалось, что прекращение огня охватит все районы, где идут вооруженные столкновения между оппозиционными группировками и правительственными силами. Сторонам будет предложено прекратить боевые действия начиная с 00:00 по местному времени (01:00 мск), 29 декабря.

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