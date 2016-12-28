Россия и Турция согласовали всеобщее перемирие в Сирии

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем (слева направо)

Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает Anadolu со ссылкой на собственные источники.

Действие договоренности охватит все районы, где идут вооруженные столкновения между оппозиционными группировками и правительственными силами.

Сторонам будет предложено прекратить боевые действия начиная с 00:00 по местному времени (01:00 мск), 29 декабря этого года.

Договоренность о перемирии не касается террористических формирований.

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В случае достижения устойчивого перемирия представители правительства Сирии и оппозиция при поддержке Турции и России начнут в Астане политические обсуждения урегулирования конфликта. Гарантами мирного процесса выступят Москва и Анкара.

20 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва, Анкара и Тегеран готовы стать гарантами готовящегося соглашения между сирийскими властями и оппозицией.

«Министры согласны с важностью расширения режима прекращения огня, беспрепятственного доступа гуманитарной помощи и свободного перемещения гражданского населения по территории Сирии», — сообщил глава российского МИД.