Путин и Роухани обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Хасаном Роухани ситуацию в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Собеседники подчеркнули, что успешное завершение совместными усилиями операции по освобождению Алеппо от боевиков является важным шагом на пути полной победы над международным терроризмом в Сирии и установления мира в этой стране.

Президенты условились продолжить тесную координацию в вопросах содействия достижению политического урегулирования сирийского кризиса. Имеется в виду, в частности, проведение в Астане переговоров в целях выхода на конкретные договоренности.

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Также Рухани выразил искренние соболезнования в связи с убийством посла России в Турции Андрея Карлова.

62-летний Карлов погиб 19 декабря в Анкаре. В него выстрелили во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства. Нападавший — 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — вскоре был ликвидирован силовиками.

22 декабря в сирийской правительственной армии заявили о восстановлении полного контроля над Алеппо. В тот же день из города была вывезена последняя группа боевиков.