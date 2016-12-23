Путин задумался об истинных организаторах убийства посла России в Турции

Президент Владимир Путин считает, что убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова — это прежде всего покушение на Россию и отношения между двумя странами. Он сказал об этом в пятницу, 23 декабря, в ходе большой пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Откровенно скажу, что я скептически относился к тезису, что и наш самолет был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые хотели навредить российско-турецким отношениям. Но сейчас после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять свое мнение», — отметил российский лидер.

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«Мне уже кажется, что все возможно, и проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе в правоохранительные органы, в армию Турции, оно, конечно, носит глубокий характер», — добавил он. В то же время Путин подчеркнул, что не считает себя вправе «переводить на кого-то стрелки, кого-то в чем-то обвинять, но мы видим, что это факт, это происходит». Глава государства подчеркнул, что развитию двусторонних отношений это не помешает.

62-летний Карлов погиб 19 декабря. В него выстрелили во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в Анкаре. Нападавший — 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — вскоре был ликвидирован силовиками.

Отношения между Москвой и Анкарой стали налаживаться в текущем году после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения за то, что в ноябре 2015-го турецкие истребители сбили российский Су-24, который участвовал в операции против террористов в Сирии.