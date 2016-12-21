Путин объяснил отсутствие вооруженной охраны у посла Карлова в момент убийства

Вооруженные сотрудники спецподразделений обеспечивают охрану российских дипломатических работников за рубежом только на территории диппредставительств. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 21 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Дело в том, что есть общее правило, согласно которому вооруженная охрана посольства с оружием работает только на территории самого посольства. За ограду с оружием не выходит. В этом проблема», — сказал глава государства на встрече с Федеральным собранием.

Он подчеркнул, что правило действует не только в Турции, где был убит российский посол Андрей Карлов, а в большинстве стран.

В то же время, считает Путин, с учетом обстановки в некоторых странах, с ними «можно было бы договориться и о другом».

Ранее в среду СМИ сообщили, что власти Турции больше 10 лет не разрешали предоставить российским дипломатам в этой стране охрану из числа бойцов спецотряда «Заслон» Службы внешней разведки РФ, отвечающего за защиту сотрудников посольств и консульств. Источник в спецподразделении отмечал, что после убийства Карлова переговоры о прибытии в Турцию сотрудников «Заслона» возобновились в срочном порядке. «Ожидаем, что в ближайшее время поступит соответствующий приказ», — добавил он.

19 декабря в Галерее современного искусства в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Дипломату выстрелили в спину, когда он выступал на открытии посвященной России фотовыставки. Нападавший вскоре был ликвидирован силовиками. После убийства российского посла президент России Владимир Путин поручил усилить охрану дипломатических представительств Турции в России.