Путин простился с убитым в Турции российским послом

Президент России Владимир Путин почтил память российского посла Андрея Карлова, убитого в Турции. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 22 декабря.

Церемония прощания с дипломатом проходит в здании МИД в Москве. Глава государства возложил цветы к гробу убитого. Он также выразил соболезнования родным Карлова — его матери, супруге, сыну и сестре.

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Проститься с дипломатом также приехали председатель правительства России Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Память погибшего посла почтил также пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, который лично знал его по работе в министерстве иностранных дел, отмечает агентство.

21 декабря стало известно, что президент решил перенести большую пресс-конференцию с четверга на пятницу из-за похорон Карлова.

Накануне официальный представитель Кремля рассказал, как Путин отреагировал на известие об убийстве посла. «Квалифицировал ее как теракт, как человеческую трагедию, поэтому для президента это была эмоционально очень тяжелая новость», — отметил Песков.

62-летний Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря во время открытия посвященной России фотовыставки в Галерее современного искусства. Нападавшим оказался 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали вскоре после атаки. Российскому послу, погибшему при исполнении обязанностей, присвоено звание Героя России посмертно.